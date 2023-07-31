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Зеленский может поехать в Нью-Йорк: подробности от Bloomberg

31 июля 2023 22:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский может поехать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский может отправиться на заседание Генассамблеи ООН, которое состоится в Нью-Йорке. Там он, возможно, выступит с украинской Формулой мира.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Сообщается, что пока точно неизвестно, присутствует ли Зеленский на заседании Генассамблеи ООН. В Белом Доме по этому поводу не дали никаких комментариев. Отмечается, что планы поездок не заблокированы и могут измениться.

Однако Киев настаивает на проведении саммита по Формуле мира во время заседания ООН.

Что известно о Формуле мира

В то же время, по предварительной информации, встреча лидеров по реализации украинской Формулы мира состоится на следующие выходные в Саудовской Аравии. Известно, что на встречу было приглашено более двух десятков стран.

Украинская формула мира, как утверждают в ОП, состоит из 10 основных пунктов. Они в свою очередь помогут обеспечить мир в Украине и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире.

Каждый пункт Зеленский обсуждает в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран. Соответствующие переговоры проходят практически еженедельно.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью бразильскому вещателю Globo. В частности, с журналистом издания глава государства говорил о развязанной Россией войне в Украине, а также о важности поддержки Бразилии. Страна, по его мнению, поможет реализовать украинскую Формулу мира.

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