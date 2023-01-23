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Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП

23 января 2023 17:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Зеленский заменит чиновников в правительстве и ОП – кто на выход
Своим постом в ближайшее время может поплатиться также заместитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ближайшее время из правительства могут уволить министра энергетики Германа Галущенко, министра спорта Вадима Гутцайта. Их отставки напрашивались давно. Есть вопросы также к министру образования Сергею Шкарлетту и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Павлу Рябикину. Кроме того, своей должности лишится заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Этим кругом лиц  увольнения во власти не закончатся.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

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По его словам, во время войны во власти пытались сплачиваться и не решать кадровые вопросы, чтобы не расшатывать саму систему власти и работать. Но со временем возникало очень много вопросов, которые только накапливались и до сих пор не решались. Они работают уже не в пользу государства, а потому нуждаются в немедленном решении.

"Их следует решить быстрым ударом, а на будущее не придерживаться той политики, "что вот давайте подождем, потому что мы на войне и т.д." Как например, Кирилл Тимошенко. Если вопрос по нему следовало решить еще в декабре, то затягивание времени к январю ни к чему хорошему не привело", — сказал Дунда.

Олег Дунда
Олег Дунда. Фото: Facebook

На уточнение Новини.LIVE, какие шансы, что Тимошенко уволят, депутат ответил — "100%".

"Вопрос по Тимошенко лишь в том ракурсе — получит ли он подозрение как должностное лицо или как частное. Причин много (в том числе и медийные скандалы, связанные с Тимошенко.  Ред.). Например, гуманитарная помощь, дорожные работы, а также морально-нравственный вопрос, в том числе и по Chevrolet Tahoe. Ибо использовать машину, которую посольство США предоставило на линию фронта, и должностному человеку, который имеет состояние и может удерживать себя самостоятельно, не говоря уже о благотворительности в пользу наших военных, фактически плевок в лицо обществу и нашим партнерам из США", — сказал депутат.

По его словам, политики начали понимать, что подобные вещи в условиях войны не будут восприняты обществом. В общем, по его словам, те, кто чудом попал в политику, теперь так же быстро с нее и уйдут (будут уволены. — Ред.).

"Такие вещи очень травмируют Зеленского. Он воспринимает их близко к сердцу. Заботясь о государстве и обществе, он пытался достучаться до таких людей. Как видим, они этого не восприняли, поэтому президент будет безжалостен. Владимир Александрович — человек, который живет страной. Все, что бьет по стране бьет по нему лично", — подытожил Дунда.

Напомним, источники "Украинской правды" в команде Президента и Верховной Раде сообщили, что вскоре в Кабинете Министров возможны увольнения и перестановки.

Первый кандидат на выход — министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом министр спорта Вадим Гутцайт, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

В общем, в команде Президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли эти министерства в целом.

"Мародерят без страха и упреков совести"

Также с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" был уволен нардеп Павел Халимон. В разгар войны он построил элитное имение в центре столицы.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность", — написал в своем телеграмм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также добавил, что этой весной в Украине развернутся посадки. Ведь, "не ко времени" уже не работает, а "некоторые люди сошли с ума и мародерат без страха и упреков совести".

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