Зеленский заменит чиновников в правительстве и ОП – кто на выход

Своим постом в ближайшее время может поплатиться также заместитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко

В ближайшее время из правительства могут уволить министра энергетики Германа Галущенко, министра спорта Вадима Гутцайта. Их отставки напрашивались давно. Есть вопросы также к министру образования Сергею Шкарлетту и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Павлу Рябикину. Кроме того, своей должности лишится заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Этим кругом лиц — увольнения во власти не закончатся.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

Тимошенко уволят с должности заместителя главы ОП

По его словам, во время войны во власти пытались сплачиваться и не решать кадровые вопросы, чтобы не расшатывать саму систему власти и работать. Но со временем возникало очень много вопросов, которые только накапливались и до сих пор не решались. Они работают уже не в пользу государства, а потому нуждаются в немедленном решении.

"Их следует решить быстрым ударом, а на будущее не придерживаться той политики, "что вот давайте подождем, потому что мы на войне и т.д." Как например, Кирилл Тимошенко. Если вопрос по нему следовало решить еще в декабре, то затягивание времени к январю ни к чему хорошему не привело", — сказал Дунда.

Олег Дунда. Фото: Facebook

На уточнение Новини.LIVE, какие шансы, что Тимошенко уволят, депутат ответил — "100%".

"Вопрос по Тимошенко лишь в том ракурсе — получит ли он подозрение как должностное лицо или как частное. Причин много (в том числе и медийные скандалы, связанные с Тимошенко. — Ред.). Например, гуманитарная помощь, дорожные работы, а также морально-нравственный вопрос, в том числе и по Chevrolet Tahoe. Ибо использовать машину, которую посольство США предоставило на линию фронта, и должностному человеку, который имеет состояние и может удерживать себя самостоятельно, не говоря уже о благотворительности в пользу наших военных, фактически плевок в лицо обществу и нашим партнерам из США", — сказал депутат.

По его словам, политики начали понимать, что подобные вещи в условиях войны не будут восприняты обществом. В общем, по его словам, те, кто чудом попал в политику, теперь так же быстро с нее и уйдут (будут уволены. — Ред.).

"Такие вещи очень травмируют Зеленского. Он воспринимает их близко к сердцу. Заботясь о государстве и обществе, он пытался достучаться до таких людей. Как видим, они этого не восприняли, поэтому президент будет безжалостен. Владимир Александрович — человек, который живет страной. Все, что бьет по стране — бьет по нему лично", — подытожил Дунда.

Напомним, источники "Украинской правды" в команде Президента и Верховной Раде сообщили, что вскоре в Кабинете Министров возможны увольнения и перестановки.

Первый кандидат на выход — министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом министр спорта Вадим Гутцайт, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

В общем, в команде Президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли эти министерства в целом.

"Мародерят без страха и упреков совести"

Также с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" был уволен нардеп Павел Халимон. В разгар войны он построил элитное имение в центре столицы.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность", — написал в своем телеграмм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также добавил, что этой весной в Украине развернутся посадки. Ведь, "не ко времени" уже не работает, а "некоторые люди сошли с ума и мародерат без страха и упреков совести".