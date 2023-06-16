Зеленський анонсував засідання РНБО: під "прицілом" будуть корупція в країні та укриття

Засідання РНБО під головуванням Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 23 червня планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). На зустрічі обговорять питання пов'язані з корупцією у суддівському корпусі та підготовкою укриттів.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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"23 червня 2023 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України", — зазначається у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що на засіданні планують розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також заслухають результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Хто доповідатиме

У повідомленні також зазначається, що доповідачами на засіданні РНБО виступлять:

голова Служби безпеки України Василь Малюк;

міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Президент України Володимир Зеленський збирається звільнити мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА. Це, ймовірно, пов'язано із закритими укриттями у столиці під час російських обстрілів.

Відомо, що 1 червня уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги. Таке рішення було ухвалене після загибелі трьох людей біля закритого укриття під час обстрілу у Києві.