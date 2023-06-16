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Зеленский анонсировал заседание СНБО: под "прицелом" будут коррупция в стране и укрытия

16 июня 2023 18:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский анонсировал заседание СНБО: под "прицелом" будут коррупция в стране и укрытия
Заседание СНБО под председательством Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На встрече обсудят вопросы, связанные с коррупцией в судейском корпусе и подготовкой укрытий.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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"23 июня 2023 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что на заседании планируется рассмотреть вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия, а также заслушать результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Кто будет докладывать

В сообщении также отмечается, что докладчиками на заседании СНБО выступят:

  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
  • министр внутренних дел Украины Игорь Клименко;
  • министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА. Это, вероятно, связано с закрытыми укрытиями в столице во время российских обстрелов.

Известно, что 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги. Такое решение было принято после гибели трех человек у закрытого укрытия при обстреле в Киеве.

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