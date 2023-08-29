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Зеленський анонсував угоди з Японією у рамках декларації про гарантії безпеки

29 серпня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський анонсував угоди з Японією у рамках декларації про гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував за всебічну допомогу, зокрема підтримку Української Формули миру. Сторони обговорили майбутні угоди у межі декларації G7.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Зеленського з Кішідою

Український лідер запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

"Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі — укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше", — наголосив Зеленський.

Він розповів прем'єру Японії про зусилля України для продовження дії "зернового коридору", зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів. Зеленський зазначив, що Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки. 

Сторони також обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Японії на початку наступного року. Вони скоординували кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Новини.LIVE поспілкувалися з послом України в Японії Сергієм Корсунський. В ексклюзивному інтерв'ю він розповів про життя українських біженців та допомогу від Японії.

Також ми писали, що сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи незалежність української держави. Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході до Дня пам’яті захисників України.

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