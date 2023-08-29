Зеленский анонсировал соглашения с Японией в рамках декларации о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь, в частности поддержку Украинской Формулы мира. Стороны обсудили будущие соглашения в рамках декларации G7.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
Разговор Зеленского с Кишидой
Украинский лидер пригласил Японию поучаствовать в подготовке Глобального саммита мира.
"Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. На очереди — заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", — подчеркнул Зеленский.
Он рассказал премьеру Японии об усилиях Украины для продолжения действия "зернового коридора", в том числе путем создания альтернативных маршрутов. Зеленский отметил, что Украина готова и дальше выступать гарантом мировой продовольственной безопасности.
Стороны также обсудили подготовку Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Японии в начале следующего года. Они скоординировали шаги накануне важных международно-правовых мероприятий.
Напомним, что Новини.LIVE пообщались с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским. В эксклюзивном интервью он рассказал о жизни украинских беженцев и помощи от Японии.
Также мы писали, что сегодня, 29 августа, украинцы чтят память героев, отдавших свою жизнь, защищая независимость украинского государства. Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии ко Дню памяти защитников Украины.