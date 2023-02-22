Премьер Испании Педро Санчес посетит Украину в канун годовщины вторжения

Это будет уже вторая поездка Педро Санчеса в Украину после вторжения рф

В преддверии годовщины вторжения в Украину с официальным визитом прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес. По информации СМИ, в столице у политика запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Об этом информирует испанское издание Okdiario.

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Это уже второй визит Педро Санчеса в Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Впервые он приезжал в апреле прошлого года.

Издание пишет, что глава правительства и его команда вылетят из Мадрида в польский город Жешув официальным самолетом. В Польше правительственная делегация отправится наземным транспортом на украинскую границу.

Ожидается, что сегодня, 22 февраля, Санчес и его сопровождение сядут на ночной поезд, который доставит их в Киев.

Напомним, ранее мы писали, что Испания готовится передать Украине шесть танков Leopard 2 A4.

Известно, что минобороны Испании уже ремонтируют эти шесть танков, чтобы привести их в современное состояние и передать в распоряжение ВСУ.

Ремонт производится на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems. Завод расположен в городе Алькала-де-Гвадайра (провинция Севилья).