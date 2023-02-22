Премьер Испании Педро Санчес посетит Украину в канун годовщины вторжения

Завтра для встречи с Зеленским в Украину прибудет премьер Испании, — СМИ
В преддверии годовщины вторжения в Украину с официальным визитом прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес. По информации СМИ, в столице у политика запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Об этом информирует испанское издание Okdiario.
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Это уже второй визит Педро Санчеса в Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Впервые он приезжал в апреле прошлого года.
Издание пишет, что глава правительства и его команда вылетят из Мадрида в польский город Жешув официальным самолетом. В Польше правительственная делегация отправится наземным транспортом на украинскую границу.
Ожидается, что сегодня, 22 февраля, Санчес и его сопровождение сядут на ночной поезд, который доставит их в Киев.
Напомним, ранее мы писали, что Испания готовится передать Украине шесть танков Leopard 2 A4.
Известно, что минобороны Испании уже ремонтируют эти шесть танков, чтобы привести их в современное состояние и передать в распоряжение ВСУ.
Ремонт производится на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems. Завод расположен в городе Алькала-де-Гвадайра (провинция Севилья).