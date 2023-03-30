Завершились переговори керівників МСЗ росії та Ірану: ISW прогнозує передачу зброї для рф
У москві пройшли переговори міністрів закордонних справ росії та Ірану. Імовірно, росіяни намагалися домовитися про постачання нової зброї для окупаційного контингенту в Україні.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Зустріч у москві
Учора, 29 березня, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян провів у москві переговори із російським колегою Сергієм Лавровим.
Після завершення перемовин очільник МЗС Ірану заявив, що підготовка угоди про співпрацю двох країн перебуває на завершальній стадії.
У ISW припустили, що ці переговори посилять двосторонні відносини російської федерації та Ірану.
Що насправді обговорювали у москві
Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, імовірним предметом переговорів була закупівля росією іранських систем озброєння для використання на війні в Україні.
У зворотному напрямку, з росії до Ірану, можуть відправитися штурмовики Су-35.
Нагадаємо, на початку березня інформагентство Reuters повідомило, що Іран таємно постачав велику кількість куль, ракет та мінометних снарядів до росії.
Фото: Reuters