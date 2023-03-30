Завершились переговори керівників МСЗ росії та Ірану: ISW прогнозує передачу зброї для рф

Міністри закордонних справ Ірану та росії на переговорах у москві

У москві пройшли переговори міністрів закордонних справ росії та Ірану. Імовірно, росіяни намагалися домовитися про постачання нової зброї для окупаційного контингенту в Україні.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зустріч у москві

Учора, 29 березня, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян провів у москві переговори із російським колегою Сергієм Лавровим.

Після завершення перемовин очільник МЗС Ірану заявив, що підготовка угоди про співпрацю двох країн перебуває на завершальній стадії.

У ISW припустили, що ці переговори посилять двосторонні відносини російської федерації та Ірану.

Що насправді обговорювали у москві

Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, імовірним предметом переговорів була закупівля росією іранських систем озброєння для використання на війні в Україні.

У зворотному напрямку, з росії до Ірану, можуть відправитися штурмовики Су-35.

Нагадаємо, на початку березня інформагентство Reuters повідомило, що Іран таємно постачав велику кількість куль, ракет та мінометних снарядів до росії.

Фото: Reuters