Завершились переговоры руководителей МСЗ россии и Ирана: ISW прогнозирует передачу оружия для рф
В москве прошли переговоры министров иностранных дел россии и Ирана. Вероятно, россияне пытались договориться о поставках нового оружия для оккупационного контингента в Украину.
Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом, американский Институт изучения войны (ISW).
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Встреча в москве
Вчера, 29 марта, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян провел в москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По завершении переговоров глава МИД Ирана заявил, что подготовка соглашения о сотрудничестве двух стран находится на завершающей стадии.
В ISW предположили, что эти переговоры усилят двусторонние отношения российской федерации и Ирана.
Что на самом деле обсуждали в москве
Как отметили аналитики Института изучения войны, предполагаемым предметом переговоров была закупка россией иранских систем вооружения для использования на войне в Украине.
В обратном направлении, из россии в Иран, могут отправиться штурмовики Су-35.
Напомним, в начале марта информагентство Reuters сообщило, что Иран тайно поставлял большое количество пуль, ракет и минометных снарядов в россию.
Фото: Reuters