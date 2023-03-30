Завершились переговоры руководителей МСЗ россии и Ирана: ISW прогнозирует передачу оружия для рф

Министры иностранных дел Ирана и россии на переговорах в москве

В москве прошли переговоры министров иностранных дел россии и Ирана. Вероятно, россияне пытались договориться о поставках нового оружия для оккупационного контингента в Украину.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом, американский Институт изучения войны (ISW).

Встреча в москве

Вчера, 29 марта, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян провел в москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По завершении переговоров глава МИД Ирана заявил, что подготовка соглашения о сотрудничестве двух стран находится на завершающей стадии.

В ISW предположили, что эти переговоры усилят двусторонние отношения российской федерации и Ирана.

Что на самом деле обсуждали в москве

Как отметили аналитики Института изучения войны, предполагаемым предметом переговоров была закупка россией иранских систем вооружения для использования на войне в Украине.

В обратном направлении, из россии в Иран, могут отправиться штурмовики Су-35.

Напомним, в начале марта информагентство Reuters сообщило, что Иран тайно поставлял большое количество пуль, ракет и минометных снарядов в россию.

Фото: Reuters