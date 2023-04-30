Заступник Кулеби пояснив, чому переговори з Росією є повною нісенітницею
Українці не хочуть миру ціною територіальних поступок Росії. А Росія взагалі не планує переговорів із Україною, тому дискусії про такі перемовини є нісенітницею.
Про це заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив у інтерв’ю німецькому виданню Morgenpost.
Українці проти миру ціною втрат
Відповідаючи на питання журналістів щодо можливих мирних переговорів у випадку невдалого контрнаступу, Мельник зазначив,що переважна більшість населення України не прагне миру будь-якою ціною.
Зокрема, не йдеться про щоб обміняти мир на втрату територій.
"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для усіх нас", — запевнив заступник очільника МЗС.
Переговорів не буде
Андрій Мельник назвав нісенітницею будь-яку дискусію про переговори України з Росією.
Причина, за словами колишнього посла в Німеччині, проста — росіяни взагалі не хочуть вести переговори з українцями.
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська влада не готова до мирних переговорів з Росією, поки вона очолюється нинішнім урядом.
Резніков також зазначив, що в майбутньому Україна готова сісти за стіл переговорів, але лише для обговорення питань репарацій та виплат з боку Росії, а також можливості обговорення акта капітуляції з боку Москви. Він додав, що це може бути реалізовано через міжнародний трибунал, який буде створено у майбутньому.