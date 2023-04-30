Заступник Кулеби пояснив, чому переговори з Росією є повною нісенітницею

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник. Фото: пресслужба посольства України у Німеччині

Українці не хочуть миру ціною територіальних поступок Росії. А Росія взагалі не планує переговорів із Україною, тому дискусії про такі перемовини є нісенітницею.

Про це заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив у інтерв’ю німецькому виданню Morgenpost.

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Відповідаючи на питання журналістів щодо можливих мирних переговорів у випадку невдалого контрнаступу, Мельник зазначив,що переважна більшість населення України не прагне миру будь-якою ціною.

Зокрема, не йдеться про щоб обміняти мир на втрату територій.

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для усіх нас", — запевнив заступник очільника МЗС.

Переговорів не буде

Андрій Мельник назвав нісенітницею будь-яку дискусію про переговори України з Росією.

Причина, за словами колишнього посла в Німеччині, проста — росіяни взагалі не хочуть вести переговори з українцями.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська влада не готова до мирних переговорів з Росією, поки вона очолюється нинішнім урядом.

Резніков також зазначив, що в майбутньому Україна готова сісти за стіл переговорів, але лише для обговорення питань репарацій та виплат з боку Росії, а також можливості обговорення акта капітуляції з боку Москви. Він додав, що це може бути реалізовано через міжнародний трибунал, який буде створено у майбутньому.