Замглавы ОП подтвердил, что брат получал деньги из солнечных электростанций в оккупации

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма. Фото: РБК-Украина

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма прокомментировал доходы своего брата Олега Шурмы, которые тот получал от ГП "Гарантированный покупатель". Средства ему поступали за электроэнергию из солнечных электростанций, которые сейчас находятся в оккупации.

Об этом Шурма рассказал в интервью Радио Свобода.

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Комментарий Шурмы о доходах брата

"Я спрашивал (у брата. — Ред.). Получал точно так же, как и получали все другие компании, которые находятся на этой территории", — отметил Шурма.

Он заявил, что предприятия брата "зарегистрированы на территории Украины, все работники работают на территории Украины, а то, что осталась часть площадок в оккупации, так остались тысячи площадок".

Шурма добавил, что расследование в отношении оккупационных электростанций является "манипуляционным и ложным". К тому же это цена, которую "приходится платить за возвращение государству больших активов".

"Манипулятивность в том, что там (в расследовании. — Ред.) выбраны отдельные компании. На самом деле таких более 60 юридических лиц. И есть 72 или 73 площадки — физические объекты, которые находятся на этих территориях, которые работали в таких же регламентах. Что нужно понимать? Энергетика — это не история, где каждый работает, как хочет. Есть четкие процедуры и регламент, которые устанавливаются регулятором, оператором. И все компании выполняют эти инструкции. Они не могут сделать ничего другого", — рассказал замглавы ОП.

Шурма о расследовании

Шурма отметил, что его брат успешный предприниматель и во время занимания должности "наверное, не приобрел, не получил никаких дополнительных крупных активов".

"Честно говоря, я не могу понять, в чем здесь есть обвинения по отношению к моему брату или по отношению ко мне. Здесь просто необъективная трактовка и непрофессиональная трактовка фактами", — заявил он.

Шурма считает, что за расследованием Bihus.Info стоит конкретный олигарх, который, по его мнению, имеет недоразумение с ним. Однако чиновник отказался назвать имя этого олигарха.

Что предшествовало

Недавно, 17 августа, Bihus.Info опубликовали расследование о солнечных станциях, под российской оккупацией и имеющих общих владельцев из окружения Шурмы. Они получали оплату по "зеленому тарифу" до лета этого года, несмотря на вероятное отсутствие связи с объединенной энергосистемой Украины.

В частности, брат заместителя председателя ОП Олег Шурма — совладелец ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья". Также совладельцем TOV "Грин Энерджи Токмак" и TOV "Грандпауэр ЛЛС" являются бывший подчиненный Ростислава Шурмы — Руслан Божко.

Напомним, что Украина предъявила обвинение руководству ЦИК России в посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным расследования, подозреваемые активно способствовали проведению референдума на оккупированных территориях Украины.