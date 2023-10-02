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Зарплати полонених та безвісти зниклих виплачуватимуть їх сім'ям: Зеленський підписав закон

2 жовтня 2023 15:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зарплати полонених та безвісти зниклих виплачуватимуть їх сім'ям: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Він, зокрема, стосується грошового забезпечення та виплат.

Про це йдеться у законопроєкті №9638 на сайті Ради.

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Що передбачає закон

Повідомляється, що законопроєкт був ухвалений Верховною Радою 24 серпня. 

Відтак, законопроєкт передбачає збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. До того ж є можливість виплатити кошти сім'ям військових. 

Окрім цього, закон містить:

  • уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
  • уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
  • удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Нагадаємо, з 1 жовтня почав діяти Закон про систему громадського здоров'я. Відповідно до нього Центри контролю та профілактики хвороб будуть мати новий функціонал. 

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