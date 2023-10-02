Зарплати полонених та безвісти зниклих виплачуватимуть їх сім'ям: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Він, зокрема, стосується грошового забезпечення та виплат.

Про це йдеться у законопроєкті №9638 на сайті Ради.

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Повідомляється, що законопроєкт був ухвалений Верховною Радою 24 серпня.

Відтак, законопроєкт передбачає збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. До того ж є можливість виплатити кошти сім'ям військових.

Окрім цього, закон містить:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Нагадаємо, з 1 жовтня почав діяти Закон про систему громадського здоров'я. Відповідно до нього Центри контролю та профілактики хвороб будуть мати новий функціонал.