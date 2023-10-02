Зарплати полонених та безвісти зниклих виплачуватимуть їх сім'ям: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Він, зокрема, стосується грошового забезпечення та виплат.
Про це йдеться у законопроєкті №9638 на сайті Ради.
Що передбачає закон
Повідомляється, що законопроєкт був ухвалений Верховною Радою 24 серпня.
Відтак, законопроєкт передбачає збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. До того ж є можливість виплатити кошти сім'ям військових.
Окрім цього, закон містить:
- уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
- уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
- удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
Нагадаємо, з 1 жовтня почав діяти Закон про систему громадського здоров'я. Відповідно до нього Центри контролю та профілактики хвороб будуть мати новий функціонал.