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Зарплаты пленных и без вести пропавших будут выплачивать их семьям: Зеленский подписал закон

2 октября 2023 15:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зарплаты пленных и без вести пропавших будут выплачивать их семьям: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Он, в частности, касается денежного довольствия и выплат.

Об этом говорится в законопроекте №9638 на сайте Рады.

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Что предусматривает закон

Сообщается, что законопроект был принят Верховной Радой 24 августа.

Законопроект предусматривает сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. К тому же есть возможность выплатить средства семьям военных.

Кроме этого, закон содержит:

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Напомним, с 1 октября вступил в силу Закон о системе общественного здоровья. Согласно ему Центры контроля и профилактики болезней будут иметь новый функционал.

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