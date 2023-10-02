Зарплаты пленных и без вести пропавших будут выплачивать их семьям: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Он, в частности, касается денежного довольствия и выплат.

Об этом говорится в законопроекте №9638 на сайте Рады.

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Что предусматривает закон

Сообщается, что законопроект был принят Верховной Радой 24 августа.

Законопроект предусматривает сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. К тому же есть возможность выплатить средства семьям военных.

Кроме этого, закон содержит:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Напомним, с 1 октября вступил в силу Закон о системе общественного здоровья. Согласно ему Центры контроля и профилактики болезней будут иметь новый функционал.