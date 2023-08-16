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Замена Залужного и наступление РФ: Золотарев в эфире Новини.LIVE

16 августа 2023 19:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Замена Залужного и наступление РФ: Золотарев в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня вечером, 16 августа, студию Новини.LIVE посетил политтехнолог Андрей Золотарев. Вместе с ведущим эфира Виталием Прудиусом они обсудили возможную замену Залужного и наступление РФ.

Смотреть эфир можно смотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Политтехнолог Андрей Золотарев дал эксклюзивное интервью Новини.LIVE. Вместе с ведущим Виталием Прудиусом говорили о разногласиях между политическим и военным руководством и возможной смене Залужного, подготовке российских войск к наступлению, успешности украинского контрнаступления, заявлении Верещука о сроках окончания войны и скандале с Пашинским.  

Напомним, в недавнем эфире Новини.LIVE эксперты обсудили громкие отставки в Министерстве обороны, в частности, министра Алексея Резникова.

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