Замена Залужного и наступление РФ: Золотарев в эфире Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня вечером, 16 августа, студию Новини.LIVE посетил политтехнолог Андрей Золотарев. Вместе с ведущим эфира Виталием Прудиусом они обсудили возможную замену Залужного и наступление РФ.

Смотреть эфир можно смотреть по ссылке Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Политтехнолог Андрей Золотарев дал эксклюзивное интервью Новини.LIVE. Вместе с ведущим Виталием Прудиусом говорили о разногласиях между политическим и военным руководством и возможной смене Залужного, подготовке российских войск к наступлению, успешности украинского контрнаступления, заявлении Верещука о сроках окончания войны и скандале с Пашинским.

Напомним, в недавнем эфире Новини.LIVE эксперты обсудили громкие отставки в Министерстве обороны, в частности, министра Алексея Резникова.