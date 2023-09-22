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Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: про що говорили

22 вересня 2023 20:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: про що говорили
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Партнери, обговорили оборонні потреби Збройних Сил України, зокрема, у ППО та артилерії. 

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Про що говорили Залужний та Міллі

Перш за все, Головнокомандувач Залужний розповів генералу Міллі про обстановку на фронті, перебіг оборонних та наступальних операцій українських захисників. 

Після цього партнери обговорили оборонні потреби ЗСУ. Залужний, зокрема, наголосив на важливості посилити ППО та артилерію. 

Наостанок, Головнокомандувач подякував американським партнерам та особисто Марку Міллі за черговий пакет військової допомоги. 

Він також поінформував, що у генерала США вже цьому місяці закінчується термін повноважень на посаді. 

"На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником — генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини", — написав Залужний. 

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із представниками військових структур США та Великої Британії. При цьому Залужний детально поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

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