Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли: о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Партнеры обсудили оборонные нужды Вооруженных Сил Украины, в частности, в ПВО и артиллерии.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Прежде всего Главнокомандующий Залужный рассказал генералу Милле об обстановке на фронте, ходе оборонных и наступательных операций украинских защитников.

После этого партнеры обсудили оборонные нужды ВСУ. Залужный, в частности, отметил важность усилить ПВО и артиллерию.

Напоследок Главнокомандующий поблагодарил американских партнеров и лично Марка Милли за очередной пакет военной помощи.

Он также проинформировал, что у генерала США уже в этом месяце истекает срок полномочий в должности.

"В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником — генералом Чарльзом Брауном. Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры", — написал Залужный.

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с представителями военных структур США и Великобритании. При этом Залужный подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте.