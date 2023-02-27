Кулеба напомнил, как Украина добивалась предоставления западного оружия: видео

"Осталась только авиация": Кулеба напомнил, как Украина добивалась предоставления западного оружия
В течение 2022 года Украина разблокировала политические решения о предоставлении шести из семи типов оружия, оказывающих значительное влияние на ход войны. В настоящее время Украина работает над вопросом предоставления военной авиации.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
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Министр напомнил, что дискуссия о предоставлении того или иного важного вида вооружения начиналась с отказа, однако в результате это оружие было предоставлено Украине.
"Каждая дискуссия о поставках Украине нового, сверхважного вида оружия начиналась с "нет" и заканчивалась "да". В прошлом году мы разблокировали политические решения относительно шести из семи типов оружия, меняющего правила игры", — написал Кулеба.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что пока остается открытым только вопрос предоставления боевой авиации.
Очень разговор о Supplying Ukraine with new, crucial kind of weapon started with "no" and ended with "yes". В прошлый год, были отключены политические решения на шести из семи типов game-changer weapons. Только один лев - это combat aircraft. @United24media pic.twitter.com/3b6ec6RCUy— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2023
Напомним, что президент США Джо Байден одобрил отправку танков Abrams в Украину. Байден поначалу не планировал отправлять танки Abrams в Украину, поскольку считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины.
Также сообщалось, что Германия решила увеличить количество поставляемых в Украину танков Leopard. Германия пообещала поставить еще четыре современных боевых танка Leopard 2 из своих составов Бундесвера.