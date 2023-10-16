Закон про політично значущих осіб: в Раді відхилили правку, яка суперечила вимогам МВФ

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: Верховна Рада

У понеділок, 16 жовтня, Профільний комітет Верховної Ради відхилив правку №101 до законопроєкту №9296-д, що передбачає посилення політично значущих осіб. Раніше її хотіли відтермінувати та розглянути пізніше, чим викликали занепокоєння у деяких партнерів.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

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Результати голосування

За словами Железняка, "За" проголосували 22 депутати, двоє — утримались.

"Наш Комітет з питань фінансів переглянув рішення по №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Правку №101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення набуття чинності закону з моменту вступу у ЄС, відхилили", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт затверджений до другого читання й відповідає стандартам AML/CFT. Його також зарахують як виконання вимог МВФ.

Інформація про голосування. Фото: скриншот

Що відомо про законопроєкт

Відомо, що 4 вересня цього року Фінансовий комітет порекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про фінмоніторинг політично значущих осіб (РЕР).

Спочатку його підтримали не всі депутати, але після певної паузи законопроєкт ухвалили в першому читанні 21 вересня. "За" проголосували 260 депутатів.

Однак згодом Комітет Ради вніс неприйнятні правки до законопроєкту, що суперечить міжнародним стандартам у цій сфері. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Він також додав, що відомство очікує на відхилення правок та прийняття закону.

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