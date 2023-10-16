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Закон про політично значущих осіб: в Раді відхилили правку, яка суперечила вимогам МВФ

16 жовтня 2023 15:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Закон про політично значущих осіб: в Раді відхилили правку, яка суперечила вимогам МВФ
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: Верховна Рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 16 жовтня, Профільний комітет Верховної Ради відхилив правку №101 до законопроєкту №9296-д, що передбачає посилення політично значущих осіб. Раніше її хотіли відтермінувати та розглянути пізніше, чим викликали занепокоєння у деяких партнерів. 

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк. 

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Результати голосування

За словами Железняка, "За" проголосували 22 депутати, двоє — утримались. 

"Наш Комітет з питань фінансів переглянув рішення по №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Правку №101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення набуття чинності закону з моменту вступу у ЄС, відхилили", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що законопроєкт затверджений до другого читання й відповідає стандартам AML/CFT. Його також зарахують як виконання вимог МВФ.

Законопроєкт про політично значущих осіб
Інформація про голосування. Фото: скриншот

Що відомо про законопроєкт

Відомо, що 4 вересня цього року Фінансовий комітет порекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про фінмоніторинг політично значущих осіб (РЕР). 

Спочатку його підтримали не всі депутати, але після певної паузи законопроєкт ухвалили в першому читанні 21 вересня. "За" проголосували 260 депутатів. 

Однак згодом Комітет Ради вніс неприйнятні правки до законопроєкту, що суперечить міжнародним стандартам у цій сфері. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. 

Він також додав, що відомство очікує на відхилення правок та прийняття закону. 

Нагадаємо, в  "Слузі народу" звинуватили Міністерство культури України та КМДА у спробі перетворення столичної історичної пам'ятки на бізнес-центр. Йдеться про прибутковий будинок купця Арсенія Бубнова, якому понад 200 років.

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