Закон о политически значимых лицах: в Раде отклонили правку, которая противоречила требованиям МВФ

Заседание Верховной Рады. Фото илюстративное: Верховная Рада

В понедельник, 16 октября, Профильный комитет Верховной Рады отклонил правку №101 к законопроекту №9296-д, предусматривающий усиление политически важных лиц. Раньше ее хотели отсрочить и рассмотреть позже, чем вызвали беспокойство у некоторых партнеров.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Результаты голосования

По словам Железняка, "За" проголосовали 22 депутата, двое — воздержались.

"Наш Комитет по вопросам финансов пересмотрел решение по №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Правку №101 (вызвавшую обеспокоенность наших партнеров) об отложении вступления в силу закона с момента вступления в ЕС отклонили", — говорится в сообщении.

Законопроект утвержден ко второму чтению и соответствует стандартам AML/CFT. Его также внесут в качестве выполнения требований МВФ.

Информация о голосовании. Фото: скриншот

Что известно о законопроекте

Известно, что 4 сентября этого года Финансовый комитет порекомендовал Верховной Раде принять в основу законопроект о финмониторинге политически значимых лиц (РЭР).

Сначала его поддержали не все депутаты, но после определенной паузы законопроект был принят в первом чтении 21 сентября. "За" проголосовали 260 депутатов.

Однако впоследствии Комитет Совета внес неприемлемые поправки к законопроекту, противоречащему международным стандартам в этой сфере. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он также добавил, что ведомство ожидает отклонения правок и принятия закона.

Напомним, в "Слуге народа" обвинили Министерство культуры Украины и КГГА в попытке превращения столичного исторического памятника в бизнес-центр. Речь идет о доходном доме купца Арсения Бубнова, которому более 200 лет.