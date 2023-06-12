Закон об олигархах поставили на паузу, — Малюська
Имплементацию закона об олигархах поставили "на паузу" к концу войны. Такое решение рекомендовала Венецианская комиссия.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.
Олигархи могут выдохнуть
Ключевой темой заседания Венецианской комиссии 12 июня был украинский закон об олигархах. Критики, в отличие от аналогичного грузинского закона, он не получил. Однако поднялся вопрос о целесообразности имплементации его именно сейчас.
Венецианская комиссия рекомендовала отложить имплементацию закона об олигархах с учетом войны.
"Почему война важна? Дело в том, что война существенно изменяет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов — и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. И поэтому по достоинству оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему крайне сложно", — пояснил министр юстиции.
Малюска сообщил, что, по рекомендации комиссии, в закон об олигархах вернутся уже после победы Украины. А может вообще потребность в законе отпадет.
"А может, вообще тогда олигархов не будет и потребности в законе не будет, и его нужно будет отменить", — предположил министр, добавив:
"Закон об олигархах пока на паузе, но эта пауза продлится недолго, и мы вернемся к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией с тем, чтобы посмотреть и достать олигархов, если они еще будут оставаться олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами, или может и бизнес передадут в благотворительность."
Отметим, что имплементация закона об олигархах является одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Напомним, российские ведущие олигархи начинают инвестировать в местные фирмы из-за санкций против РФ.