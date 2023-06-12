Закон об олигархах поставили на паузу, — Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюска. Фото: Facebook Denis Malyuska

Имплементацию закона об олигархах поставили "на паузу" к концу войны. Такое решение рекомендовала Венецианская комиссия.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.

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Ключевой темой заседания Венецианской комиссии 12 июня был украинский закон об олигархах. Критики, в отличие от аналогичного грузинского закона, он не получил. Однако поднялся вопрос о целесообразности имплементации его именно сейчас.

Венецианская комиссия рекомендовала отложить имплементацию закона об олигархах с учетом войны.

"Почему война важна? Дело в том, что война существенно изменяет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов — и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. И поэтому по достоинству оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему крайне сложно", — пояснил министр юстиции.

Малюска сообщил, что, по рекомендации комиссии, в закон об олигархах вернутся уже после победы Украины. А может вообще потребность в законе отпадет.

"А может, вообще тогда олигархов не будет и потребности в законе не будет, и его нужно будет отменить", — предположил министр, добавив:

"Закон об олигархах пока на паузе, но эта пауза продлится недолго, и мы вернемся к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией с тем, чтобы посмотреть и достать олигархов, если они еще будут оставаться олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами, или может и бизнес передадут в благотворительность."

Отметим, что имплементация закона об олигархах является одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Напомним, российские ведущие олигархи начинают инвестировать в местные фирмы из-за санкций против РФ.