Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Закон об олигархах поставили на паузу, — Малюська arrow

Закон об олигархах поставили на паузу, — Малюська

12 июня 2023 15:23
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Закон об олигархах поставили на паузу, — Малюська
Министр юстиции Украины Денис Малюска. Фото: Facebook Denis Malyuska
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Имплементацию закона об олигархах поставили "на паузу" к концу войны. Такое решение рекомендовала Венецианская комиссия.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.

Читайте также:

Олигархи могут выдохнуть

Ключевой темой заседания Венецианской комиссии 12 июня был украинский закон об олигархах. Критики, в отличие от аналогичного грузинского закона, он не получил. Однако поднялся вопрос о целесообразности имплементации его именно сейчас.

Венецианская комиссия рекомендовала отложить имплементацию закона об олигархах с учетом войны.

"Почему война важна? Дело в том, что война существенно изменяет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов — и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. И поэтому по достоинству оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему крайне сложно", — пояснил министр юстиции.

Малюска сообщил, что, по рекомендации комиссии, в закон об олигархах вернутся уже после победы Украины. А может вообще потребность в законе отпадет.

"А может, вообще тогда олигархов не будет и потребности в законе не будет, и его нужно будет отменить", — предположил министр, добавив:

"Закон об олигархах пока на паузе, но эта пауза продлится недолго, и мы вернемся к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией с тем, чтобы посмотреть и достать олигархов, если они еще будут оставаться олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами, или может и бизнес передадут в благотворительность."

Отметим, что имплементация закона об олигархах является одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Напомним, российские ведущие олигархи начинают инвестировать в местные фирмы из-за санкций против РФ.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас