Закон про електросамокати: Камельчук розповів деталі

Самокат на бульварі Шевченка в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні набрав чинності новий закон про електротранспорт. Він стосується електросамокатів, які ще до повномасштабної війни заполонили міста України. Однак зміни торкнуться й іншого електротранспорту, а невдовзі, після перемоги, країну може спіткати новий економічний прогрес.

Про закон щодо електротранспорту та водневі автомобілі, екслюзивно Новини.LIVE розповів член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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— Про що закон?

— В Україні набрав чинності новий закон про електротранспорт. Президент Володимир Зеленський підписав документ і таким чином перевів електричні самокати та моноколеса в Україні у розряд транспортних засобів. Згідно з законом № 8172, гіроскутери, моноколеса, електросамокати та інші засоби потужністю до 1000 Вт відтепер вважатимуться транспортними засобами.

Це впливатиме і на оформлення ДТП, і на поведінку користувачів вуличних електросамокатів. Але не тільки.

Електросамокати у Києві. Фото: Новини.LIVE

— Що змінить цей закон для користувачів електротранспорту?

— Підписання президентом закону про електротранспорт — очікувана історія в період активної фази економічних відносин з Євросоюзом і США. Адже світ на порозі не лише завершення російсько-української війни, а й енергетичної революції.

До остаточної відмови від нафти світові лідери мають підготувати ґрунт для наступного покоління палива і нових видів транспорту, включно з електрокарами. Доказ тому — забезпеченість більшості українських міст електросамокатами.

За статистикою останніх років, середній самокатний парк міст-мільйонників в Україні становить близько 2000 приладів. І це лише однієї марки. Що вже казати про постійний ріст кількості електрокарів навіть у часи війни.

Електромобілі на зарядці. Фото: Новини.LIVE

Тепер же, з підписанням закону № 8172, країна зробила крок до розвитку інфраструктури електричних зарядних станцій, а їх у нас абсолютний дефіцит.

Станом на кінець 2021 року в Україні працювало близько 5 тисяч зарядних станцій. І цей факт значно загальмував процес заміни громадського транспорту на електричний, тобто екологічний.

— Які плани держави щодо електротранспорту?

— Ще у 2020 році влада оголосила про намір до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту, а згодом повністю позбавитися автобусів з двигуном внутрішнього згорання.

Загалом, до повномасштабної війни, в Україні функціонувало 43 підприємства міського електричного транспорту в 35 містах України, які забезпечували міські перевезення трамваями і тролейбусами. Однак зношеність трамваїв і тролейбусів вже становила 60-85%.

Отже, в процесі планування переходу на електричний громадський транспорт представники Міністерства інфраструктури дійшли висновку, що за відсутності достатньої кількості зарядних станцій нового покоління це буде важко.

Тому Київ, а за ним інші міста, зробили ставку на дизель. Тепер, коли закон про електротранспорт підписано президентом, мрія про електробуси може стати реальністю.

— Чи вигідно це з точки зору витрат?

— Чи буде це рентабельно — наступне питання. Безумовно, на розвиток інфраструктури потрібні чималі інвестиції саме від держави, адже великий відсоток перевізників залишаються в тіні. Та й за висновками експертів у сфері економіки і технологій, рентабельність пасажирського транспорту на електриці на 15-20% вища, ніж транспорт з двигуном внутрішнього згорання за рахунок витратних матеріалів.

Зараз, за рік повномасштабної війни, важко пригадати час, коли на початку 2021 року в Україні було зареєстровано перший водневий автомобіль. І новина про це стала справжньою сенсацією. Toyota Mirai — авто з водневими паливними елементами. По суті це звичайний електромобіль, який отримує електроенергію за рахунок з'єднання водню з баку з киснем, який є в атмосферному повітрі. А от замість "вихлопу" автомобіль виробляє воду.

Автомобіль Toyota Mirai на виставці. Фото: Wikipedia

Рекорд подолання відстані цим авто на одній зарядці — 1360 км. Це можна порівняти з відстанню від Києва до Одеси і назад. Однак навіть за такої економічності, заправні станції для таких авто мають розташовуватися на великих трасах кожні 150 км. П'ять кілограмів водню коштує майже 50 доларів. Це максимальна місткість бака і вистачить більше ніж на 600 км. Вартість такого авто близько 50 тисяч доларів. Але і перший, другий і навіть третій крок на шляху до прогресу вже зроблено.

Вчені кількох європейських країн досліджують імовірність видобування водню із земної поверхні. Адже, на відміну від вугілля, нафти і газу, водень — невичерпний ресурс.

І ймовірно, найбільші джерела водню знаходяться саме у західній частині України. Ви уявіть собі масштаб економічного прогресу, який може спіткати нашу країну уже невдовзі після перемоги у війні над росією.