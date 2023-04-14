Закон об электросамокатах: Камельчук рассказал детали

Самокат на бульваре Шевченко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине вступил в силу новый закон об электротранспорте. Он касается электросамокатов, которые еще до полномасштабной вины заполонили города Украины. Однако изменения коснутся и другого электронтарнспорта, а вскоре, после победы, страну может постичь новый экономический прогресс.

О законе об электротранспорте и водородных автомобилямх эксклюзивно Новини.LIVE рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Юрий Камельчук.

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— О чем закон?

— В Украине вступил в силу новый закон об электротранспорте. Президент Владимир Зеленский подписал документ и, таким образом, перевел электрические самокаты и моноколеса в Украине в разряд транспортных средств. Согласно закону № 8172, гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и другие средства мощностью до 1000 Вт отныне будут считаться транспортными средствами.

Это повлияет и на оформление ДТП, и на поведение пользователей уличных электросамокатов. Но не только.

Электросамокаты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

— Что изменит этот закон для пользователей электротранспорта?

— Подписание президентом закона об электротранспорте — ожидаемая история в период активной фазы экономических отношений с Евросоюзом и США. Ведь мир на пороге не только завершения русско-украинской войны, но и энергетической революции.

До окончательного отказа от нефти мировые лидеры должны подготовить почву для следующего поколения топлива и новых видов транспорта, включая электрокары. Доказательство тому — обеспеченность большинства украинских городов электросамокатами.

По статистике последних лет, средний самокатный парк городов-миллионников в Украине составляет около 2000 приборов. И это только одна марка. Что уж говорить о постоянном росте количества электрокаров даже во время войны.

Электромобили на зарядке. Фото: Новини.LIVE

Теперь же, с подписанием закона №8172, страна шагнула к развитию инфраструктуры электрических зарядных станций, а их у нас абсолютный дефицит.

По состоянию на конец 2021 года в Украине работало около пяти тысяч зарядных станций. И этот факт значительно затормозил процесс замены общественного транспорта электрическим, то есть экологическим.

— Какие планы государства по вопросу электротранспорта?

— Еще в 2020 году власти объявили о намерении к 2030 году увеличить долю электрического общественного транспорта, а впоследствии полностью избавиться от автобусов с двигателем внутреннего сгорания.

Всего до полномасштабной войны в Украине функционировали 43 предприятия городского электрического транспорта в 35 городах Украины, которые обеспечивали городские перевозки трамваями и троллейбусами. Однако износ трамваев и троллейбусов уже составил 60-85%.

Итак, в процессе планирования перехода на электрический общественный транспорт представители Министерства инфраструктуры пришли к выводу, что при отсутствии достаточного количества зарядных станций нового поколения, это будет трудно.

Поэтому Киев, а за ним другие города сделали ставку на дизель. Теперь, когда закон об электротранспорте подписан президентом, мечта об электробусах может стать реальностью.

— Выгодно ли это с точки зрения расходов?

— Будет ли это рентабельно — следующий вопрос. Безусловно, для развития инфраструктуры нужны немалые инвестиции именно от государства, ведь большой процент перевозчиков остаются в тени. Да и по выводам экспертов в сфере экономики и технологий, рентабельность пассажирского транспорта на электричестве на 15-20% выше, чем транспорта с двигателем внутреннего сгорания за счет расходных материалов.

Сейчас, за год полномасштабной войны, трудно вспомнить время, когда в начале 2021 года в Украине был зарегистрирован первый водородный автомобиль. И новость об этом стала настоящей сенсацией. Toyota Mirai — авто с водородными топливными элементами. По сути, это обычный электромобиль, получающий электроэнергию за счет соединения водорода из бака с кислородом, находящегося в атмосферном воздухе. А вот вместо "выхлопа" автомобиль производит воду.

Автомобиль Toyota Mirai на выставке. Фото: Wikipedia

Рекорд преодоления расстояния данным авто на одной зарядке — 1360 км. Это сравнимо с расстоянием от Киева до Одессы и обратно. Однако даже при такой экономичности заправочные станции для таких авто должны располагаться на больших трассах каждые 150 км. Пять килограммов водорода стоит почти 50 долларов. Это максимальная емкость бака и хватает более чем на 600 км. Стоимость такого авто около 50 тысяч долларов. Но и первый, второй и даже третий шаг на пути к прогрессу уже сделан.

Ученые нескольких европейских стран исследуют вероятность добычи водорода с земной поверхности. Ведь в отличие от угля, нефти и газа, водород — неисчерпаемый ресурс.

И, вероятно, самые большие источники водорода находятся именно в западной части Украины. Вы представьте масштаб экономического прогресса, который может постигнуть нашу страну уже вскоре после победы в войне над россией.