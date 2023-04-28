"Захистіть дітей від терористів": Кулеба закликав Захід передати ЗСУ літаки F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani/File Photo

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія своїм черговим ракетним обстрілом зробила більш ніж красномовну "відповідь" на усі мирні ініціативи. Тож Захід має озброїти Україну літаками F-16, аби ЗСУ могли вигнати окупантів зі своєї землі.

Про це міністр закордонних справ України написав у Twitter.

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Вигнати Росію

Дмитро Кулеба закцентував увагу західних партнерів на те, як Росія реагує на спроби зупинити війну в Україні.

"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру — вигнати Росію з України", — запевнив міністр.

Надати Україні літаки

Кулеба зазначив, що вигнати Росію можна лише надавши Україні відповідну зброю.

"Шлях до миру — озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", — пояснив очільник МЗС України.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманців.

Станом на 9 ранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. У соцмережах з’явилася непідтверджена поки інформація про те, що серед загиблих є малолітня дитина.