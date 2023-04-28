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"Защитите детей от террористов": Кулеба призвал Запад передать ВСУ самолеты F-16

28 апреля 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Защитите детей от террористов": Кулеба призвал Запад передать ВСУ самолеты F-16
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия своим очередным ракетным обстрелом дала более чем красноречивый "ответ" на все мирные инициативы. Так что Запад должен вооружить Украину самолетами F-16, чтобы ВСУ могли выгнать оккупантов со своей земли.

Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.

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Выгнать Россию

Дмитрий Кулеба обратил внимание западных партнеров на то, как Россия реагирует на попытки остановить войну в Украине.

"Ракетные удары, убивающие во сне невинных украинцев, в том числе двухлетнего ребенка, являются ответом России на все мирные инициативы. Путь к миру — изгнать Россию из Украины", — заверил министр.

Предоставить Украине самолеты

Кулеба отметил, что выгнать Россию можно только предоставив Украине соответствующее оружие.

"Путь к миру — вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", — объяснил глава МИД Украины.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.

По состоянию на 9 утра глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал о шести погибших. В соцсетях появилась пока не подтвержденная информация о том, что среди погибших есть малолетний ребенок.

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