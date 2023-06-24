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Західні політики не очікували на військовий переворот в Росії, — CNN

24 червня 2023 19:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Західні політики не очікували на військовий переворот в Росії, — CNN
"Вагнерівці" в Ростові. Фото: Риа Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Чиновники зі США та західних країн не дають оцінки військовому перевороту, який відбувається в Росії, адже Володимир Путін може використати будь-яку ймовірну участь Заходу на свою користь у заколоті, який стався в РФ.

Про це пише CNN, посилаючись на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена, передає "Європейська правда".

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Реакція західних політиків

Ці події неочікувано застали американських та європейських політиків, тому в п'ятницю, 23 червня, в адміністрації президента США організували термінові наради, щоб розібратися у ситуації.

За інформацією видання, розвідка Штатів та Європи не передбачала того, що Євген Пригожин піде на бунт на території РФ зі своїми найманцями.

Що буде далі

Як зазначили журналісти, на Заході спостерігатимуть за розвитком подій впродовж наступних 24-48 годин. Потім Захід чекатиме на те, що групі "Вагнера" не вистачатиме зброї.

"Американські та європейські посадовці не знають, наскільки заздалегідь Пригожин планував цей заколот. Одне джерело, повідомило, що на його організацію пішло щонайменше кілька днів. Водночас, за даними іншого джерела, Ростов знаходиться дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало багато часу на продумування плану дій", — наголосили у повідомленні.

Підтримка Пригожина в Росії

Генерал Сергій Суровікін та командувач ПДВ Михайло Теплинський підтримують очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. 

Нагадаємо, на тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей". 

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