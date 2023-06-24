Западные политики не ожидали военного переворота в России, — CNN

"Вагнеровцы" в Ростове. Фото: Риа Новости

Чиновники из США и западных стран не дают оценки происходящему в России военному перевороту, ведь Владимир Путин может использовать любое вероятное участие Запада в свою пользу в мятеже, произошедшем в РФ.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США Джо Байдена, передает "Европейская правда".

Читайте также:

Реакция западных политиков

Эти события неожиданно застали американских и европейских политиков, потому в пятницу, 23 июня, в администрации президента США организовали срочные совещания, чтобы разобраться в ситуации.

По информации издания, разведка Штатов и Европы не предполагала, что Евгений Пригожин пойдет на бунт на территории РФ со своими наемниками.

Что будет дальше

Как отметили журналисты, на Западе будут наблюдать развитие событий в течение следующих 24-48 часов. Затем Запад будет ждать того, что группе "Вагнера" не хватит оружия.

"Американские и европейские чиновники не знают, насколько заранее Пригожин планировал этот мятеж. Один источник, сообщил, что на его организацию ушло минимум несколько дней. В то же время, по данным другого источника, Ростов находится очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, это не требовало много времени на продумывание плана действий", — подчеркнули в сообщении.

Поддержка Пригожина в России

Генерал Сергей Суровикин и командующий НДС Михаил Теплинский поддерживают руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, на фоне военного переворота в МИД России сделали предупреждение странам Запада. Там предостерегли не использовать эту ситуацию для достижения "русофобных целей".