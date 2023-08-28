Допомога від Заходу: що може отримати Україна від США

Павло Клімкін. Фото: facebook

Україна може перемогти з підтримкою Заходу, адже партнери можуть дати нам набагато більше, ніж Росія створить сама для себе. І Україна має працювати на перспективу — отримувати якомога більше від міжнародних партнерів.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції.

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"Ми здатні здивувати світ. Багато притомних аналітиків давали нам 5 днів, хтось 2 тижні або 2 місяці, але ми там, де ми є. Військові дії — це питання нашої відданості, допомоги наших друзів. І цієї допомоги в перспективі має бути більше. Коли нам друзі кажуть: "Ми з вами стільки, скільки потрібно", — саме це ключове питання для нас на перспективу. Ресурсна база заходу, звучить бюрократично, але те, що ми можемо отримувати від заходу — набагато більше від того, що може для себе створити Росія", — сказав Клімкін.

Він зазначив, що якщо Захід буде співпрацювати з нами на перспективу, то перемога за Україною. Але перемога має бути не лише військова, варто працювати над економічною ізоляцією РФ та над дієвими санкціями.

"Для нас головна історія — тримати цей драйв на перспективу" — додав Клімкін.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки думають над тим, аби передати нашій країні касетні боєприпаси для реактивної артилерії з більшою дальністю ураження. Вони є кращими, адже можуть вражати глибше.

Додамо, що українським військовим необхідно робити 5-6 тисяч пострілів на день, оскільки російські окупанти роблять понад 10 тисяч. Кількість снарядів, яку отримала Україна від США, є невеликою.