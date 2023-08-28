Помощь от Запада: что может получить Украина от США

Павел Климкин. Фото: facebook

Украина может победить с поддержкой Запада, ведь партнеры могут дать нам гораздо больше, чем Россия создаст сама для себя. И Украина должна работать на перспективу — получать как можно больше от международных партнеров.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

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"Мы способны удивить мир. Многие сознательные аналитики давали нам 5 дней, кто-то 2 недели или 2 месяца, но мы там, где мы есть. Военные действия — это вопрос нашей преданности, помощи наших друзей. И этой помощи в перспективе должно быть больше. Когда нам друзья говорят: "Мы с вами столько, сколько нужно", — именно это ключевой вопрос для нас на перспективу. Ресурсная база запада, звучит бюрократически, но то, что мы можем получать от запада, гораздо больше того, что может себя создать Россия", — сказал Климкин.

Он отметил, что если Запад будет сотрудничать с нами на перспективу, то победа за Украиной. Но победа должна быть не только военная, стоит работать над экономической изоляцией РФ и действенными санкциями.

"Для нас главная история — держать этот драйв на перспективу", — добавил Климкин.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки думают о том, чтобы передать нашей стране кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Они лучше, ведь могут поражать глубже.

Добавим, что украинским военным необходимо производить 5-6 тысяч выстрелов в день, поскольку российские оккупанты производят более 10 тысяч. Количество снарядов, которое получила Украина от США, невелико.