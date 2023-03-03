Захарова задумалась над деоккупацией Крыма и предложила беженцам убежище в россии

Мария Захарова

Официальная представительница Министерства иностранных дел россии Мария Захарова решила порефлексировать над возможными сценариями освобождения Украиной оккупированных территорий. Чиновница заявила, что Украина якобы готовит репрессии против россиян на своей территории и заявила о готовности рф принять у себя "всех жертв киевского режима".

Соответствующее заявление Захаровой обнародовала пресс-служба МИД россии.

Представитель МИД россии повторила штампы российской пропаганды по оккупации Крыма. Она вспомнила и о "срежиссированном Западом антиконституционном вооруженном госперевороте в Киеве", и о "референдуме за возвращение в родную гавань", и о "россии здесь навсегда".

Однако при этом Захарова не исключает вариант военного освобождения Крыма от российской оккупации.

"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, ничуть не волнуясь о жизни российских мирных граждан", — возмущается она.

Также Захарова, со ссылкой на СМИ, заявляет о планах Украины поставить проживающих в стране россиян и белорусов перед выбором – воевать в составе ВСУ или быть депортированными.

"На фоне агрессивных заявлений украинского руководства по Крыму в СМИ появилась информация, что киевские власти рассматривают возможность поставить находящихся в Украине граждан россии и Белоруссии перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными. Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен возникнуть. Думаем, здравомыслящим россиянам и белорусам в Украине это было также понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в россии", — заявила она.

Напомним, ранее секретарь СНБ Алексей Данилов заявил, что для украинской стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Украина изменит план по освобождению полуострова от российских захватчиков.

Отметим, что оккупанты уже сами чувствуют, что вскоре ВСУ зайдут на полуостров. Так, недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщалось, что российские захватчики уже начали эвакуировать собственные семьи из Крыма.

В сообщении отмечается, что в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в РФ.

Также и российские оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину. Также оккупанты начали возводить оборонительные сооружения на севере полуострова.