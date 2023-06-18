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Забув, як говорити: Путін розхивлювався, коли почув запитання про Залужного

18 червня 2023 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Забув, як говорити: Путін розхивлювався, коли почув запитання про Залужного
Володимир Путін. Фото: AP/Scanpix
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни ніяк не можуть заспокоїтися та вигадують чергову фейкову інформацію про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Цього разу свою версію того, де перебуває український генерал, висловив президент РФ Володимир Путін.

Відповідне відео поширили російські ЗМІ.

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Фейк особисто від Путіна

"А де? Де він там? Я знаю... Мені здається, що я знаю... Ви його запитайте, де. Але для цього потрібно перейти на іноземну мову. Мені здається, що він за кордоном. Але я можу помилятися", — відповів російський диктатор на питання пропагандиста Олександра Сладкова ("Известия").

"Амбасадор" брехні

Раніше Путін заявив, що Україна нібито атаками на Бєлгородську республіку та Кремль провокує РФ до більш серйозних та потужних дій у відповідь. Тому пригрозив "натиснути червоні кнопки". 

Нагадаємо, під час пропагандистської програми "60 хвилин" президент Росії Володимир Путін зробив злісну заяву в сторону Альянсу щодо ядерної зброї. Кремлівський диктатор заявив, що НАТО хоче, аби РФ скоротила обсяги "ядерки".

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