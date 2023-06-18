Забыл, как говорить: Путин разволновался, когда услышал вопрос о Залужном

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Россияне никак не могут успокоиться и придумывают очередную фейковую информацию о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. В этот раз свою версию того, где находится украинский генерал, высказал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее видео было распространено российскими СМИ.

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"А где? Где он там? Я знаю... Мне кажется, что я знаю... Вы его спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", — ответил российский диктатор на вопрос пропагандиста Александра Сладкова ("Известия").

"Амбасадор" лжи

Ранее Путин заявил, что Украина якобы атаками на Белгородскую республику и Кремль провоцирует РФ к более серьезным и мощным ответным действиям. Поэтому пригрозил "нажать красные кнопки".

Напомним, во время пропагандистской программы "60 минут" президент России Владимир Путин сделал злостное заявление в сторону Альянса по поводу ядерного оружия. Кремлевский диктатор заявил, что НАТО хочет, чтобы РФ сократила объемы ядерного оружия.