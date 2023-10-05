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Запрет УПЦ МП: в Раде собрали нужное количество подписей за рассмотрение законопроекта

5 октября 2023 15:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Запрет УПЦ МП: в Раде собрали нужное количество подписей за рассмотрение законопроекта
Народный депутат Юлия Клименко и народный депутат Александр Аликсийчук. Фото: Юлия Клименко\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Верховной Раде собрали достаточное количество подписей, чтобы рассмотреть законопроект о запрете в Украине УПЦ Московского патриархата. С соответствующим документом планируют обратиться к главе парламента Руслану Стефанчуку.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Клименко.

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Запрет УПЦ МП

"226 подписей народных депутатов СОБРАНО за обращение к Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета московской церкви, следовательно, голоса в зале есть", — написала Клименко, которая стала одной из инициаторок голосования.

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Фото: скриншот

Напомним, ранее руководитель ВР Руслан Стефанчук заявил, что московский патриархат не могут запретить в Украине из-за того, что еще не собрали нужное количество голосов — 226.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения Служба безопасности разоблачила 68 клириков УПЦ (МП), из которых 14 — митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений — государственная измена, коллаборационизм, пособничество стране-агрессору, а также продажа огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

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