Запрет УПЦ МП: в Раде собрали нужное количество подписей за рассмотрение законопроекта
В Верховной Раде собрали достаточное количество подписей, чтобы рассмотреть законопроект о запрете в Украине УПЦ Московского патриархата. С соответствующим документом планируют обратиться к главе парламента Руслану Стефанчуку.
Об этом сообщила народная депутат Юлия Клименко.
Запрет УПЦ МП
"226 подписей народных депутатов СОБРАНО за обращение к Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета московской церкви, следовательно, голоса в зале есть", — написала Клименко, которая стала одной из инициаторок голосования.
Напомним, ранее руководитель ВР Руслан Стефанчук заявил, что московский патриархат не могут запретить в Украине из-за того, что еще не собрали нужное количество голосов — 226.
Добавим, с начала полномасштабного вторжения Служба безопасности разоблачила 68 клириков УПЦ (МП), из которых 14 — митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений — государственная измена, коллаборационизм, пособничество стране-агрессору, а также продажа огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.