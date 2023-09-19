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Запрет на импорт зерна: Шмыгаль предложил странам ЕС компромисс

19 сентября 2023 13:27
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Запрет на импорт зерна: Шмыгаль предложил странам ЕС компромисс
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Однако украинское правительство предлагает компромисс.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль подчеркнул, что Украина будет судиться с ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

"Одновременно наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины", — говорится в сообщении.

В Украине убеждены, что такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. Также планируется принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики.

"В то же время Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года", — сказал украинский премьер.

В случае, если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты на украинские товары, то наше государство также примет решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран.

Напомним, что Евросоюз сосредоточен на том, чтобы ввести новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

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