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За двома зайцями: Блінкен про політику Китаю щодо росії та миру в Україні

8 квітня 2023 06:33
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
рф входить у все більшу залежність від Китаю
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається всидіти на двох стільцях. Він "намагається просувати мир" і "підтримувати росію".

Про це пише Euronews.

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За двома зайцями

"Я вважаю, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати росію різними способами – риторично доводячи свої аргументи в міжнародних інституціях, просуваючи російську пропаганду. І, як ми говорили кілька тижнів тому, навіть розглядаючи можливість надання росії летальної допомоги", — зазначає Ентоні Блінкен.

Він заявив, що рф входить у все більшу залежність від Китаю і що КНР поступово стає більш потужним партнером у взаємовідносинах із росією.

Одночасно Блінкен відзначив, якщо Пекін хоче миру, то він має дотримуватися усіх правил, а не витягувати користь для себе. Адже в мирному плані Китаю є доволі адекватні пункти, котрі підтримують західні країни. 

"По-перше, деякі ідеї миру, які китайці виклали на стіл, є позитивними. Дійсно, вони відображають те, що багато з нас говорили протягом тривалого часу. Але насамперед слід зосередитися на такому елементі, як суверенітет. Китай має переконати росію поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою із порушенням Статуту ООН, з порушенням суверенітету України", — зауважив держсекретар США.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Швеція вступить до НАТО до зустрічі керівників альянсу. Вона відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

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