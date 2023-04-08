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За двумя зайцами: Блинкен о политике Китая по отношению к России и миру

8 апреля 2023 06:33
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ входит во все большую зависимость от Китая.
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Китай пытается усидеть на двух стульях. Он "старается продвигать мир" и "поддерживать россию".

Об этом пишет Euronews.

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За двумя зайцами

"Я считаю, что Китай пытается одновременно занимать две стороны. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и в то же время он продолжает поддерживать россию разными способами — риторически доказывая свои аргументы в международных институциях, продвигая российскую пропаганду. И как мы говорили несколько недель назад, даже рассматривая возможность оказания россии летальной помощи", — отмечает Энтони Блинкен.

Он заявил, что россия входит во все большую зависимость от Китая и что КНР постепенно становится более мощным партнером во взаимоотношениях с рф.

В то же время Блинкен отметил, если Пекин хочет мира, то он должен соблюдать все правила, а не извлекать пользу для себя. Ведь в мирном плане Китая достаточно адекватные пункты, которые поддерживают западные страны.

"Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, являются положительными. Действительно, они отражают то, что многие из нас говорили в течение длительного времени. Но прежде следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины", — отметил госсекретарь США.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция вступит в НАТО до встречи руководителей альянса. Она состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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