Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow За бунтом Пригожина стоят кремлевские элиты, — эксперт arrow

За бунтом Пригожина стоят кремлевские элиты, — эксперт

29 июня 2023 15:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За бунтом Пригожина стоят кремлевские элиты, — эксперт
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бунт Евгения Пригожина был выгоден части российской политической элиты. Эти люди хотели ослабления единоличных властей президента России Владимира Путина.

Об этом эксперт Украинского института будущего Игорь Попов заявил в ходе круглого стола "Мятеж Пригожина и его влияние на политическую ситуацию в России и ход российско-украинской войны" в Military Media Center.

Читайте также:

Не только интересы Пригожина

Игорь Попов выразил мнение, что желание владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сохранить автономию своей частной военной компании на войне в Украине — это не единственная цель бунта, имевшего место 24 июня в России.

За этим бунтом могла стоять часть российской политической элиты, недовольная нынешней ситуацией в стране.

Что требовалось кремлевской верхушке

По словам Игоря Попова, некоторые из влиятельных лиц в российском политикуме имели планы по ослаблению единоличных властей диктатора Владимира Путина.

И, вместе с тем, эта часть элит хотела усилить влияние спецслужб.

"Если личные цели Пригожина на сегодняшний день не достигнуты, то что касается глобального мятежа элит — здесь ситуация продолжается и она может развиваться как в одну, так и другую сторону", — пояснил эксперт.

Игорь Попов о бунте Пригожина
Игорь Попов о бунте Пригожина

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, комментируя бунт ЧВК "Вагнер" — Владимир Путин после этого инцидента стал слабее, чем был еще 23 июня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз