За бунтом Пригожина стоят кремлевские элиты, — эксперт

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Бунт Евгения Пригожина был выгоден части российской политической элиты. Эти люди хотели ослабления единоличных властей президента России Владимира Путина.

Об этом эксперт Украинского института будущего Игорь Попов заявил в ходе круглого стола "Мятеж Пригожина и его влияние на политическую ситуацию в России и ход российско-украинской войны" в Military Media Center.

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Не только интересы Пригожина

Игорь Попов выразил мнение, что желание владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сохранить автономию своей частной военной компании на войне в Украине — это не единственная цель бунта, имевшего место 24 июня в России.

За этим бунтом могла стоять часть российской политической элиты, недовольная нынешней ситуацией в стране.

Что требовалось кремлевской верхушке

По словам Игоря Попова, некоторые из влиятельных лиц в российском политикуме имели планы по ослаблению единоличных властей диктатора Владимира Путина.

И, вместе с тем, эта часть элит хотела усилить влияние спецслужб.

"Если личные цели Пригожина на сегодняшний день не достигнуты, то что касается глобального мятежа элит — здесь ситуация продолжается и она может развиваться как в одну, так и другую сторону", — пояснил эксперт.

Игорь Попов о бунте Пригожина

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, комментируя бунт ЧВК "Вагнер" — Владимир Путин после этого инцидента стал слабее, чем был еще 23 июня.