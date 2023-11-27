Хто така Безугла - біографія та робота в Раді

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Нардепка Мар'яна Безугла потрапила в черговий скандал, цього разу заявивши про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного треба звільнити. Після таких слів деякі політики вимагають відставки самої Безуглої, зокрема з комітету ВР з питань нацбезпеки.

Хто така Мар'яна Безугла, чим вона займається в Раді і в які скандали потрапляла — у матеріалі Новини.LIVE.

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Біографія Безуглої

Мар’яна Безугла народилася у Києві 17 травня 1988 року. Навчалася в гімназії ім. Лесі Українки.

Мар'яна Безугла в дитинстві святкує День Конституції України. Фото: Facebook

Вищу освіту здобула в Національному медичному університеті ім. О. Богомольця. Спершу навчалася на “Лікувальній справі”, а інтернатуру пройшла за спеціальністю “Внутрішні хвороби”.

Мар'яна Безугла в підлітковому віці. Фото: Facebook

Окрім того, Безугла закінчила Українську військово-медичну академію. З відкритих джерел відомо, що вона працювала у поліклініці, а потім почала працювати в проєктному офісі реформ Міністерства оборони України, де займалася медичним забезпеченням ЗСУ.

Кар'єра Безуглої у політиці

До Верховної Ради Безугла прийшла з Оболонського округу Києва з командою Президента Зеленського у 2019 році. Під час передвиборчої гонки у ЗМІ була інформація, що у своєму окрузі агітатори роздавали брендовані футболки і просили людей підписуватися на них у соцмережах.

Передвиборча агітація 2019 року в окрузі Безуглої. Фото: Громадянська мережа ОПОРА

У Facebook Безуглої до її роботи у Раді мінімум фото та публічності, вона постила лише квіти та природу.

У парламенті депутатка одразу потрапила до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардепка Безугла від "Слуги народу" з президентом Зеленським. Фото: Facebook

У 2021 році Безугла очолила ТСК з питань розслідувань справ "вагнерівців" та "плівок Суркова-Медведчука".

Також увійшла до складу Міжфракційного об'єднання "Гуманна країна", яке займається питаннями захисту тварин від жорстокості.

Депутатська робота для Безуглої за ці роки не минула без скандалів та критики. Як відомо нам з особистих джерел, у фракції її чи не з початку вважали "зашкварною".

Нардепка Безугла в Раді. Фото: Facebok

У 2022 році, вже під час повномасштабної війни, вона зареєструвала законопроєкт щодо "розстрілу військових", яким пропонувала дозволити командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів. Але у Раді таку ініціативу відкликали.

Одне з перших засідань ВРУ під час війни. Фото: Facebook

Під час війни Безугла неодноразово їздила з робочими поїздками на фронт. У червні 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація, ніби Безугла керує військовими у Сєвєродонецьку. ЇЇ фото та факти оприлюднила журналістка Яніна Соколова, і це підтвердив журналіст Юрій Бутусов.

Нардепка Безугла у Сєвєродонецьку. Фото: Яніна Соколова

Безугла відреагувала на журналістські розслідування і відповіла публічно про своє перебування на сході України.

"Як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки у ці складні для безпеки держави та громадян часи вважаю обов'язковим для себе зокрема працювати на сході країни. Також є резервістом ОР-1 після мобілізації в 2015 році і не призвана зараз, бо народний депутат України", — написала вона у FB.

Раніше про її звільнення з посади заступника голови комітету говорив Федір Веніславський через те, що нардепка надала неправдиву інформацію про узгодження нею з ГУР МОУ редакції законопроєкту № 4210.

Наразі Веніславський також говорить про те, що Безугла в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці. Це все на фоні її заяви про необхідність звільнити Залужного.

Нагадаємо, соцмережами поширився скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях.

Раніше у Міністерстві оборони України відреагували на чутки щодо звільнення трьох українських командувачів. Раніше таку інформацію оприлюднила низка ЗМІ.