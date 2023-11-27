Кто такая Безуглая - биография и работа в Раде

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Нардеп Марьяна Безуглая попала в очередной скандал, на этот раз заявив о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нужно уволить. После таких слов некоторые политики требуют отставки самой Безуглой, в частности, из комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Кто такая Марьяна Безуглая, чем она занимается в Раде и в какие скандалы попадала — в материале Новини.LIVE.

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Биография Безуглой

Марьяна Безуглая родилась в Киеве 17 мая 1988 года. Училась в гимназии им. Леси Украинки.

Марьяна Безуглая в детстве празднует День Конституции Украины. Фото: Facebook

Высшее образование получила в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца. Сначала училась на "Лечебном деле", а интернатуру прошла по специальности "Внутренние болезни".

Марьяна Безуглая в подростковом возрасте. Фото: Facebook

Кроме того, Безуглая окончила Украинскую военно-медицинскую академию. Из открытых источников известно, что она работала в поликлинике, а затем начала работу в проектном офисе реформ Министерства обороны Украины, где занималась медицинским обеспечением ВСУ.

Карьера Безуглой в политике

В Верховную Раду Безуглая пришла из Оболонского округа Киева с командой президента Зеленского в 2019 году. В ходе предвыборной гонки в СМИ была информация, что в своем округе агитаторы раздавали брендированные футболки и просили людей подписываться на них в соцсетях.

Предвыборная агитация 2019 в округе Безуглой. Фото: Гражданская сеть ОПОРА

В Facebook Безуглой до ее работы в Раде минимум фото и публичности — она постила только цветы и природу.

В парламенте депутат сразу попала в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Нардеп Безуглая от "Слуги народа" с президентом Зеленским. Фото: Facebook

В 2021 году Безуглая возглавила ВСК по вопросам расследований дел "вагнеровцев" и "пленок Суркова-Медведчука".

Также вошла в состав Межфракционного объединения "Гуманная страна", занимающегося вопросами защиты животных от жестокости.

Депутатская работа для Безуглой за эти годы не прошла без скандалов и критики. Как известно нам из личных источников, во фракции ее чуть ли не с самого начала считали "зашкварной".

Нардеп Безуглая в Раде. Фото: Facebok

В 2022 году, уже во время полномасштабной войны, она зарегистрировала законопроект о "расстреле военных", которым предлагала разрешить командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов. Но в Раде такую инициативу отозвали.

Одно из первых заседаний ВРУ во время войны. Фото: Facebook

Во время войны Безуглая неоднократно ездила с рабочими поездками на фронт. В июне 2022 года в СМИ появилась информация, что Безуглая руководит военными в Северодонецке. Ее фото и факты обнародовала журналистка Янина Соколова, и это подтвердил журналист Юрий Бутусов.

Нардеп Безуглая в Северодонецке. Фото: Янина Соколова

Безуглая отреагировала на журналистские расследования и ответила публично о своем пребывании на востоке Украины.

"Как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эти сложные для безопасности государства и граждан времена считаю обязательным для себя в том числе работать на востоке страны. Также являюсь резервистом ОР-1 после мобилизации в 2015 году и не призвана сейчас, потому что народный депутат Украины", — написала она в FB.

Ранее об уходе с должности заместителя председателя комитета говорил Федор Вениславский из-за того, что нардеп предоставила ложную информацию о согласовании ею с ГУР МОУ редакции законопроекта № 4210.

Вениславский также говорит о том, что Безуглая в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности. Это все на фоне ее заявления о необходимости уволить Залужного.

Напомним, соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он якобы не решает проблемы, которые есть в ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

Ранее в Министерстве обороны Украины отреагировали на слухи об увольнении трех украинских командующих. Ранее такую информацию обнародовал ряд СМИ.