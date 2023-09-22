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Вучич порівняв напад РФ на Україну з операцією НАТО проти Югославії

22 вересня 2023 12:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вучич порівняв напад РФ на Україну з операцією НАТО проти Югославії
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сербський президент Александар Вучич наголосив, що російський диктатор Володимир Путін пояснює свій напад на Україну, так само, як країни НАТО, коли починали військову операцію проти Югославії. За його словами, Сербія буде продовжувати підтримувати Україну.

Про це він заявив під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня, пише "Укрінформ".

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Порівняння Вучича

"Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення", — зазначив він.

Про підтримку України

Вучич додав, що його країна буде і надалі підтримувати територіальну цілісність України, адже Сербія не змінює "свою політику та принципи, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією".

"Для нас будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює, або неминуче схожих виправдань, які вона використовує для своєї незаконної та аморальної поведінки", — зауважив сербський президент.

Рішення Міжнародного суду ООН

В "Європейській правді" уточнили, що раніше у Міжнародному суді ООН визнали, що влада Сербії системно проводила етнічні злочини та чистки проти косоварів та жителів власного регіону. 

Своєю чергою щодо етнічних чисток та системних злочинів "київського режиму", про які говорив Путін, то вони є лише в інфопросторі пропаганди РФ. 

Нагадаємо, під час участі в онлайн-саміті Кримської платформи прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила, що країна готова брати участь у післявоєнному відновленні України. Там також запевнили підтримувати європейську інтеграцію.

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