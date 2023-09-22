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Вучич сравнил нападение РФ на Украину с операцией НАТО против Югославии

22 сентября 2023 12:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вучич сравнил нападение РФ на Украину с операцией НАТО против Югославии
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин объясняет свое нападение на Украину так, как страны НАТО, когда начинали военную операцию против Югославии. По его словам, Сербия будет продолжать поддерживать Украину.

Об этом он заявил во время всеобщих дебатов 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября, пишет "Укринформ".

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Сравнение Вучича

"Впервые, беспрецедентно в мировой истории, самые мощные 19 стран приняли решение, без привлечения Совбеза ООН, повторяю, без какого-либо решения Совбеза ООН, грубо напасть и наказать суверенную страну на европейской земле, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Они не смеялись вслух, когда российский президент использовал те же слова, оправдывая свое нападение на Украину. Они забыли, что сами использовали тот же нарратив, те же слова и те же объяснения", — отметил он.

О поддержке Украины

Вучич добавил, что его страна будет и дальше поддерживать территориальную целостность Украины, ведь Сербия не меняет "свою политику и принципы, несмотря на многовековую традиционную дружбу с Российской Федерацией".

"Для нас любое насилие одинаково, любое нарушение Устава ООН одинаково, независимо от силы государства, которое его осуществляет, или неизбежно подобных оправданий, которые оно использует для своего незаконного и аморального поведения" , — отметил сербский президент.

Решение Международного суда ООН

В Европейской правде уточнили, что ранее в Международном суде ООН признали, что власти Сербии системно проводили этнические преступления и чистки против косоваров и жителей собственного региона.

В свою очередь, относительно этнических чисток и системных преступлений "киевского режима", о которых говорил Путин, они только в инфопространстве пропаганды РФ.

Напомним, во время участия в онлайн-саммите Крымской платформы премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страна готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Там также заверили поддерживать европейскую интеграцию.

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