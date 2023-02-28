Росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи

Кремлівський диктатор володимир путін

Російська федерація остаточно вийшла з договорів Ради Європи. Відповідний указ підписав президент рф володимир путін.

Договір оприлюднено на офіційному порталі правової інформації росії.

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Сьогодні, 28 лютого, володимир путін підписав закон про припинення чинності щодо російської федерації договорів, укладених у межах Ради Європи. Як відомо, рф вийшла з цієї організації ще в березні 2022 року.

Відомо, що тепер в рф втратили чинність такі міжнародні документи, як: Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.

Зазначимо, що у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання рф з організації. Розуміючи це, рф самостійно вийшла з організації.

Натомість Генсек Ради Європи заявила, що росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив про готовність путіна до переговорів із лідерами Німеччини та Франції.