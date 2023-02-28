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Утрачена надежда на демократию: россия окончательно вышла из договоров Совета Европы

28 февраля 2023 19:26
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Россия окончательно вышла из договоров Совета Европы
Кремлевский диктатор владимир путин
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российская федерация окончательно вышла из договоров Совета Европы. Соответствующий указ подписал президент россии владимир путин.

Договор обнародован на официальном портале правовой информации россии.

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Подробности

Сегодня, 28 февраля, владимир путин подписал закон о прекращении в отношении российской федерации договоров, заключенных в рамках Совета Европы. Как известно, россия вышла из этой организации еще в марте 2022 года.

Известно, что теперь в россии утратили силу такие международные документы, как: Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о предотвращении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.

Отметим, что в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании россии из организации. Понимая это, россия самостоятельно вышла из организации.

Генсек Совета Европы заявила, что россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.

Напомним, ранее мы писали, что пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил о готовности путина к переговорам с лидерами Германии и Франции.

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