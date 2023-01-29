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Всупереч Конституції: Ердоган розповів, що планує втретє йти у президенти Туреччини

29 січня 2023 23:36
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Ердоган планує втретє йти у президенти Туреччини
Опозиція каже, що це суперечить Конституції
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув заяви опозиції, що він не може більше обиратись на посаду очільника країни. За його словами, все у межах Конституції.

Про це пише видання Hurriyet Daily News.

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Що відомо

Турецька опозиція каже, що Ердоган не може брати участь у наступних президентських виборах, оскільки його вже двічі обирали у 2014 та 2018 роках. У відповідь на це очільник країни заявив, що країна у 2018 році перейшла до нової урядової системи і він може йти на вибори у третє.

"За підсумками виборів 2018 року Партія справедливості та розвитку перейшла до нової урядової системи. Це означає, що вона перезавантажила систему. З міркувань здорового глузду та за законом президент, обраний у 2018 році, є першим президентом нової системи", — сказав Ердоган під час мітингу в егейській провінції Денізлі.

Як відомо, раніше опозиційна турецька партія "Альянс нації" заявляла, що Ердоган не може балотуватися на президентських виборах в середині травня, оскільки, згідно з конституцією, людина може обиратися на посаду президента лише двічі.

Натомість Ердоган розкритикував опозицію за, як він заявив, безпідставні аргументи.

"Що ж, оскільки вони бачать, що не можуть знайти кандидата, вони нападають на мою кандидатуру. Я президент вже чотири з половиною роки. Де ви були за цей час? Чому ви все це не сказали раніше? Конституція, змінена голосами народу в 2017 році, настільки чітка, що не залишає місця для коливань", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що Туреччині й ОАЕ можуть заборонити доступ до ринку США через недотримання санкцій.

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