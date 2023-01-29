Эрдоган планирует в третий раз идти в президенты Турции

Вопреки Конституции: Эрдоган рассказал, что планирует третий раз идти в президенты Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг заявления оппозиции, что он не может больше избираться на должность главы государства. По его словам, все происходит в рамках Конституции.
Об этом пишет издание Hurriyet Daily News.
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Что известно
Турецкая оппозиция говорит, что Эрдоган не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку его уже дважды выбирали в 2014 и 2018 годах. В ответ на это глава государства заявил, что страна в 2018 году перешла к новой правительственной системе и он может идти на выборы в третий раз.
"По итогам выборов 2018 года Партия справедливости и развития перешла в новую правительственную систему. Это означает, что она перезагрузила систему. По соображениям здравого смысла и по закону президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы", — сказал Эрдоган во время митинга в Эгейской провинции Денизли.
Как известно, ранее оппозиционная турецкая партия "Альянс нации" заявляла, что Эрдоган не может баллотироваться на президентских выборах в середине мая, поскольку согласно конституции человек может избираться на пост президента только дважды.
В то же время Эрдоган раскритиковал оппозицию за, как он заявил, безосновательные аргументы.
"Что же, поскольку они видят, что не могут найти кандидата, они нападают на мою кандидатуру. Я президент уже четыре с половиной года. Где вы были за это время? Почему вы все это не сказали раньше? Конституция изменена голосами народа в 2017 году, настолько четкая, что не оставляет места для колебаний", — сказал Эрдоган.
Напомним, ранее агентство Reuters писало, что Турции и ОАЭ могут запретить доступ к рынку США из-за несоблюдения санкций.