Эрдоган планирует в третий раз идти в президенты Турции

Оппозиция говорит, что это противоречит Конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг заявления оппозиции, что он не может больше избираться на должность главы государства. По его словам, все происходит в рамках Конституции.

Об этом пишет издание Hurriyet Daily News.

Что известно

Турецкая оппозиция говорит, что Эрдоган не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку его уже дважды выбирали в 2014 и 2018 годах. В ответ на это глава государства заявил, что страна в 2018 году перешла к новой правительственной системе и он может идти на выборы в третий раз.

"По итогам выборов 2018 года Партия справедливости и развития перешла в новую правительственную систему. Это означает, что она перезагрузила систему. По соображениям здравого смысла и по закону президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы", — сказал Эрдоган во время митинга в Эгейской провинции Денизли.

Как известно, ранее оппозиционная турецкая партия "Альянс нации" заявляла, что Эрдоган не может баллотироваться на президентских выборах в середине мая, поскольку согласно конституции человек может избираться на пост президента только дважды.

В то же время Эрдоган раскритиковал оппозицию за, как он заявил, безосновательные аргументы.

"Что же, поскольку они видят, что не могут найти кандидата, они нападают на мою кандидатуру. Я президент уже четыре с половиной года. Где вы были за это время? Почему вы все это не сказали раньше? Конституция изменена голосами народа в 2017 году, настолько четкая, что не оставляет места для колебаний", — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее агентство Reuters писало, что Турции и ОАЭ могут запретить доступ к рынку США из-за несоблюдения санкций.