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Вступ Грузії до ЄС: Шольц закликав країну провести необхідні реформи

10 червня 2023 07:51
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Козюк Тетяна
редактор
Вступ Грузії до ЄС: Шольц закликав країну провести необхідні реформи
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі у Берліні. Зокрема, лідери обговорили заявку Грузії на вступ у ЄС

Про це повідомляє видання Anadolu.

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Подробиці

У розмові йшлося про те, що Німеччина підтримує Грузію у її намірі вступити до Європейського Союзу. Для того, щоб пришвидшити цей процес, Шольц закликав країну впровадити необхідні реформи. 

"Рекомендації Єврокомісії вказують шлях до отримання статусу кандидата. Канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні", — зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт. 

Також, лідери домовилися продовжувати відкритий та орієнтований на результат діалог. 

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини. Він впевнений, що РФ не виграє війну, а Україна після перемоги стане членом Європейського Союзу.

Також він додав, чи зможе Україна стати членом НАТО у найближчому майбутньому. На його думку, такий сценарій є малоймовірним.

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