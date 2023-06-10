Вступление Грузии в ЕС: Шольц призвал страну провести необходимые реформы

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Берлине. В частности, лидеры обсудили заявку Грузии на вступление в ЕС.

Об этом сообщает издание Anadolu.

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В разговоре говорилось, что Германия поддерживает Грузию в ее намерении вступить в Европейский Союз. Для того чтобы ускорить этот процесс, Шольц призвал страну провести необходимые реформы.

"Рекомендации Еврокомиссии указывают путь к получению статуса кандидата. Канцлер призвал правительство Грузии своевременно и с максимальной решимостью принять необходимые меры в ближайшие недели", — отметил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Также лидеры договорились продолжать открытый и ориентированный на результат диалог.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии. Он уверен, что Россия не выиграет войну, а Украина после победы станет членом Европейского Союза.

Также он добавил, сможет ли Украина стать членом НАТО в ближайшем будущем. По его мнению, такой сценарий маловероятен.