Вперше з початку війни Шмигаль прийшов на засідання Ради, — нардеп

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: соцмережі

У п'ятницю, 6 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вперше з початку війни прийшов на засідання Верховної Ради. Таким чином, відновилася година запитань до уряду.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Нардеп повідомив, що вперше з 24 лютого 2022 року голова Кабміну прийшов до Верховної Ради, щоб відповісти на запитання депутатів. Водночас Гончаренко уточнив, що сам Шмигаль вимагав це неодноразово з трибуни.

"Хочеться запитати його: як він? Як взагалі життя? Що там сталося? Стільки часу не бачилися", —сказав нардеп.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді Фото: соцмережі

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році уряд має намір виділити 1,5 млрд доларів для виготовлення зброї та техніки, що перевищує торішні витрати у сім разів. Відповідну заяву прем'єр зробив на Форумі оборонних індустрій.