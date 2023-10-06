Впервые с начала войны Шмыгаль пришел на заседание Рады, — нардеп

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: соцсети

В пятницу, 6 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впервые с начала войны пришел на заседание Верховной Рады. Таким образом, возобновился час вопросов к правительству.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Нардеп сообщил, что впервые с 24 февраля 2022 года глава Кабмина пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы депутатов. При этом Гончаренко уточнил, что сам Шмыгаль требовал это неоднократно с трибуны.

"Хочется спросить его: как он? Как вообще жизнь? Что там произошло? Столько времени не виделись", — сказал нардеп.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде. Фото: соцсети

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году правительство намерено выделить 1,5 млрд долларов для изготовления оружия и техники, что превышает прошлогодние расходы в семь раз. Соответствующее заявление премьер сделал на Форуме оборонных индустрий.