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​​​​​​​Воїну, розстріляному за "Слава Україні", пропонують присвоїти звання Героя України

7 березня 2023 09:33
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Монокоаліція буде звертатися із цією ініціативою до Президента
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Фракція партії "Слуга народу" пропонує присвоїти військовослужбовцю, розстріляному за гасло "Слава Україні", звання "Герой України". Із цим проханням монокоаліціянти звернуться до глави держави.

Про це написав на своєму Telegram-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Звання Героя України

Парламентська фракція партії "Слуга народу" заявила, що підтримує присвоєння звання "Герой України" (посмертно) військовослужбовцю Сил оборони України, розстріляному російськими окупантами.

Фракція планує направити Президенту України Володимиру Зеленському відповідне звернення.

Заклик до світу

Також депутати від "Слуги народу" звернулися до світової спільноти.

"Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу", — наголошується у заяві.

Нагадаємо, учора, 6 березня, у соцмережах та на Youtube з’явилося відео, на якому видно, як після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Фото: "РБК-Україна"

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