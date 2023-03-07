Воину, расстрелянному за "Слава Украине", предлагают присвоить звание Героя Украины
Фракция партии "Слуга народа" предлагает присвоить военнослужащему, расстрелянному за лозунг "Слава Украине", звание "Герой Украины". С этой просьбой монокоалицианты обратятся к главе государства.
Об этом написал на своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Звание Героя Украины
Парламентская фракция партии "Слуга народа" заявила, что поддерживает присвоение звания "Герой Украины" (посмертно) военнослужащему Сил обороны Украины, расстрелянному российскими оккупантами.
Фракция планирует направить президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующее обращение.
Призыв к миру
Также депутаты от "Слуги народа" обратились к мировому сообществу.
"Призываем мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа", — отмечается в заявлении.
Напомним, вчера, 6 марта, в соцсетях и на Youtube появилось видео, на котором видно, как после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.
Фото: "РБК-Украина"